Будапешт, 15 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Венгрия не собирается поддерживать выделение помощи Украине из бюджета Европейского союза и при необходимости «нажмёт ручной тормоз» для блокирования такого решения. Об этом 15 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Lev Radin/Global Look Press Виктор Орбан

Как рассказал Орбан, на саммите ЕС он заблокировал поправку в бюджет о предоставлении финансовой помощи Украине из бюджета организации в размере €50 млрд на 2024–2027 год, чтобы «деньги венгров» не отдали Киеву.

По его словам, сейчас в бюджете ЕС нет денежных средств на оказание долгосрочной помощи Украине.

ЕС в феврале 2024 года вновь рассмотрит поправки в бюджет и вопрос о финансовой помощи Украине, однако если организация примет неправильное решение, Венгрия снова его заблокирует, предупредил премьер-министр.

Орбан отметил, что в Брюсселе ясно дал понять, «что финансовые последствия этого решения венгры оплачивать не будут».

«При необходимости Венгрия нажмёт ручной тормоз [в вопросе о помощи ЕС Украине]. В этом нет никаких сомнений», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря Орбан сообщил, что наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите организации в январе.

Глава Евросовета Шарль Мишель, 14 декабря сообщил, что саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на период с 2024 по 2027 год. Он уточнил, что против такого решения выступила Венгрия.