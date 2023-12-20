Москва, 20 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево с 25 декабря, следует из информации, размещённой на сайте аэропорта.

Роман Соколов/ТАСС

По данным на табло, вылет борта «Аэрофлота» SU 1284 должен состоятся 25 декабря. Авиакомпания планирует выполнять рейсы Москва — Краснодар ежедневно, однако продажа билетов на сами рейсы пока не открыта.

Официальной информации об открытии аэропорта в Краснодаре не поступало.

Как передавало ИА Регнум, аэропорт Краснодара закрыли из соображений безопасности 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Всё это время авиасообщение велось из воздушной гавани Сочи, из-за спецоперации на юге России закрыли в общей сложности 11 аэропортов.

В администрации Краснодарского края 13 декабря рассказали, что в аэропорту Краснодара 15 декабря состоится тестовый авиарейс. После этого воздушную гавань могут открыть для полётов гражданских самолётов. Позднеев в Росавиации уточнили, что тестовый рейс приземлился в краснодарском аэропорту, туда прибыл самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.

Президент России Владимир Путин 14 декабря отметил, что главным критерием для открытия закрытых в начале СВО аэропортов является безопасность пассажиров. Он добавил, что это касается и аэропорта Краснодара.