Москва, 14 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Главным критерием для закрытых в начале спецоперации аэропортов является безопасность пассажиров, это касается и аэропорта Краснодара. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава государства уточнил, что это относится и к воздушной гавани Краснодара, хотя она находится далеко от зоны ведения военных действий.

Минобороны поручили постоянно анализировать ситуацию и в конечном итоге принять решение о возможности открытия аэропортов на юге России, отметил Путин.

Президент добавил, что если в данный момент сложились подходящие условия, то оборонное ведомство ему об этом доложит, и тогда можно будет принимать какие-то решения, однако до этого необходимо ещё раз рассмотреть этот вопрос и всё проанализировать.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе администрации Краснодарского края 13 декабря заявили, что в аэропорту Краснодара 15 декабря пройдёт тестовый авиарейс. После этого воздушную гавань могут снова открыть.

Аэропорт в Краснодаре закрыли после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года из соображений безопасности. В это время всё авиасообщение осуществлялось из аэропорта Сочи. В общей сложности на юге России из-за спецоперации закрыли 11 аэропортов.