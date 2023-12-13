Краснодар, 13 декабря, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В аэропорту Краснодара на 15 декабря запланировали тестовый рейс, после него примут решение по возможности открытия аэропорта, сообщили 13 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«15 декабря действительно предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение по возможности открытия аэропорта», — говорится в сообщении.

Аэропорт закрыли в феврале 2022 года для гражданских самолётов. Всё это время авиасообщение осуществлялось из аэропорта Сочи. В общей сложности в связи с проведением спецоперации на юге России закрыли 11 аэропортов.

Летом 2022 года депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») допускала открытие аэропорта Краснодара в ближайшее время. Депутат заявила, что Минтранс ведёт переговоры по этому поводу с Минобороны.