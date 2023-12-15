Краснодар, 15 декабря, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Росавиации 15 декабря сообщили о приземлении тестового рейса в закрытом ранее аэропорту Краснодара. Туда прибыл самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.

Роман Соколов/ТАСС

«Полёт необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ответственную за проверку рабочую группу сформировали из представителей Росавиации, Минобороны, Госкорпорации по ОрВД и холдинга «Аэродинамика», управляющего краснодарским аэропортом. За всё время ограничения полётов он не прекращал функционировать, и инфраструктуру поддерживали в рабочем состоянии, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, краснодарский аэропорт имени Екатерины II закрыли для гражданских рейсов с началом специальной военной операции в феврале 2022 года из соображений безопасности. Всего по тем же причинам на юге России закрыли 11 воздушных гаваней.

Говоря о возможности открытия аэропорта во время прямой линии 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что главным критерием должна быть безопасность полётов. Он добавил, что поручил Минобороны постоянно анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновления работы аэропортов.