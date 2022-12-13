Москва, 13 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Небо над югом и центральной частью России остаётся закрытым. Режим ограничения полётов будет действовать до 21 декабря. Об этом 13 декабря сообщили в Росавиации.

Mil.ru Аэропорт

Читайте также: Росавиация продлила до 16 октября запрет на полёты в ряд аэропортов

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», ― уточняется в сообщении.

Так, ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты работают штатно.

Ранее по теме: Три аэропорта Кубани будут закрыты до 10 октября

Обо всех изменениях в расписании вылетов самолётов нужно уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, временный режим ограничения полётов в 11 аэропортов России действует с 24 февраля 2022 года.