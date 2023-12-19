Москва, 19 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Россия учитывает соглашение США и Финляндии о задействовании американцами 21 финского военного объекта, включая четыре авиабазы. Об этом 19 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

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Он отметил, что в связи со вступлением в НАТО Финляндии и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов.

«При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря власти США и Финляндии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к военным базам на территории скандинавской страны.

Финляндию приняли в НАТО в качестве 31-го члена военного блока 4 апреля 2023 года. Министр обороны страны Антти Хяккянен 14 декабря заявил, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.

Шойгу в январе анонсировал создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Это нововведение осуществляется в рамках выполнения решения президента России Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ.

НАТО превратилось в «задний двор» США, а у России, вопреки звучащим из Вашингтона заявлениям, нет никаких причин воевать со странами этого военного блока, отметил Путин в декабре 2023 года. Что касается Финляндии, то прежде у Москвы и Хельсинки не было проблем в отношениях, но после вхождения республики в НАТО будут, сказал президент.