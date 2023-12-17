Москва, 17 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Проблемы у России с Финляндией начали возникать после того, как эта страна вошла в НАТО, заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отметив, что у России не было со странами НАТО нерешённых вопросов территориального характера, президент сказал, что Москве не нужны войны с альянсом. Если бы не США, отношения продолжали бы нормально развиваться.

«Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры?» — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все споры территориального характера с Финляндией разрешились в ХХ веке. У России с Финляндией были добрые отношения. Проблемы были только в лесном комплексе.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», — сказал Путин.

Президент отметил, что аналогичная ситуация складывается с другими странами НАТО. Никаких проблем у России с каждой конкретной страной не было. США как хозяин НАТО искусственно создаёт проблемы с Москвой, потому что такой конкурент как Россия им не нужен.

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