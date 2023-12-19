Москва, 19 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Уровень ядерной триады России позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии МО 19 декабря.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

«Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведённым до 95 процентов», — сказал Шойгу.

Министр также отметил, что в ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард», а также продолжается оснащение комплексом «Ярс».

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря на встрече с парламентариями в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания. По его словам, это масштабные проекты.

Кроме того, 25 октября под руководством Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что проведённая перед этим тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, и президент остался доволен результатами.