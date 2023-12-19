Шойгу сообщил о доведении боеготовности стратегических сил РФ до 95%
Москва, 19 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Уровень ядерной триады России позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии МО 19 декабря.
«Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведённым до 95 процентов», — сказал Шойгу.
Министр также отметил, что в ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард», а также продолжается оснащение комплексом «Ярс».
Как передавало ИА Регнум, 15 декабря на встрече с парламентариями в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания. По его словам, это масштабные проекты.
Кроме того, 25 октября под руководством Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что проведённая перед этим тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, и президент остался доволен результатами.