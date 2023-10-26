Москва, 26 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, президент России Владимир Путин удовлетворён результатами, сообщил 26 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Тренировка стратегических сил сдерживания под руководством Владимира Путина

Он уточнил, что такие тренировки проводятся регулярно.

«Все цели в ходе тренировки были выполнены», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября под руководством Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания.

Минобороны опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, а также показало пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».