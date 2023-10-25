Москва, 25 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Под руководством президента России Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, сообщили 25 октября в пресс-службе Кремля.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет», — сообщили в пресс-службе.

В ходе учений с космодрома Плесецк по камчатскому полигону «Кура» был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» — пуск баллистической ракеты «Синева», рассказали в Кремле. Кроме того, к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной. Была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава, отметили также в пресс-службе Кремля.

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Поставленные в ходе тренировки стратегических ядерных сил сдерживания задачи выполнены в полном объёме, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу в начале проведения учений заявил, что тренировка предполагала отработку задач по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Перед началом учений Путин заслушал доклады Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Президент следил за тренировкой по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года президент заявил, что укрепление и развитие армии остаётся безусловным приоритетом России и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

В августе 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что наличие ядерного оружия является в настоящее время единственной защитой от угроз безопасности России. Глава МИД также напомнил, что условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а государственная политика страны в области ядерного сдерживания носит только оборонительный характер.