Москва, 25 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания.

Вадим Савицкий/ТАСС Сергей Шойгу

Тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания проведена под руководством Путина.

Путин по видеосвязи наблюдает за тренировкой. Он вышел на связь из ситуационного центра Кремля.

В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С космодрома «Плесецк» выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Кроме того, с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» из акватории Баренцева моря выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 октября рассказал, что Россия провела успешные испытания ракет с ядерной установкой «Буревестник» и практически закончила работу над межконтинентальными ракетами «Сармат». Президент уточнил, что после решения бюрократических вопросов эти ракеты в скором времени встанут на боевое дежурство.

Американский телеканал CNN 7 октября указал на то, что ни одна из существующих сейчас систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить новейшую российскую ракету «Буревестник», которая оснащена ядерной установкой. Ведущие телеканала также посчитали новую российскую ракету опасной и назвали её серьёзной угрозой.