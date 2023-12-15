Москва, 15 декабря, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил встрече с парламентариями и руководством Госдумы 15 декабря президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан. И стратегические силы сдерживания развиваем. Причём это масштабные проекты», — заявил глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 октября под руководством Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что проведённая перед этим тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, и президент остался доволен результатами.