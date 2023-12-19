Москва, 19 декабря, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Калужской области. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в 11:10 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 19 декабря российские силы ПВО сбили третий за утро украинский беспилотник над территорией Брянской области. В 10:20 мск была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку.

До этого в военном ведомстве проинформировали, что силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский БПЛА около 9:20 мск. Ещё один дрон был сбит около 10:00 мск.