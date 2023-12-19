Брянск, 19 декабря, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью был уничтожен ещё один беспилотник Украины. Об этом рассказали в Минобороны 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 10 часов над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожен ещё один украинский БПЛА», — сказано в сообщении.

Ранее в военном ведомстве проинформировали о том, что российские силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области другой украинский БПЛА. Отмечалось, что около 9:20 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа.

До этого, в ночь на 17 декабря, российские силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона ВСУ над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.