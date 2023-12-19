Москва, 19 декабря, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский БПЛА, сообщили 19 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 9:20 мск была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило об атаке ВСУ с помощью беспилотников в ночь на 17 декабря. Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона ВСУ над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.