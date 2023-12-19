Москва, 19 декабря, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за утро украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в 10:20 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в военном ведомстве проинформировали, что российские силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский БПЛА около 9:20 мск. Ещё один дрон был сбит около 10:00 мск.