Москва, 15 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «запределом», за гранью добра и зла, заявления уехавших из России писателей, которые радуются нанесению ударов по их стране, желают гибели своим гражданам.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Все-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь», — написал Медведев 15 декабря в своём Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза отметил, что при этом эти писатели с радостью получают огромные гонорары за издание и экранизацию их книг в России. В этой связи Медведев заявил, что самым страшным наказанием для таких людей будет не разлука с Родиной, которую они продали, и не утрата гражданства, а потеря денег. Политик лишь выразил сожаление из-за того, что этого не сделали раньше. В частности, он отметил, что вряд ли такие писатели смогут писать на других языках.

Кроме того, замглавы Совбеза считает, что вернуться на Родину и снова быть в зените славы у этих писателей не получится. Медведев также пожелал писателям прожить остаток жизни вдали от Родины, где они когда-то обрели популярность, и умереть от злобы на чужбине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря издательство АСТ и сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» решили приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Такое решение вызвали недавние публичные заявления писателей.

Так, Быков 11 декабря в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что не против убийства русских украинской армией. При этом писатель рассказал, что планирует стать гражданином США и готов преподавать и выступать на Украине. Акунин в разговоре с пранкерами 13 декабря заявил, что не осуждает атаки украинских дронов на российские города и поделился идеей организовать программу помощи дезертирам.