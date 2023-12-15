* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 декабря, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что издательство АСТ поступило правильно, приостановив продажу книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 декабря заявил российский писатель Сергей Лукьяненко.

Сергей Карпухин/ТАСС Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко

Ранее гендиректор Издательства АСТ Павел Гришков объяснил случившееся тем, что публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки.

«Эти люди выступают не как писатели. Они выступают в качестве иностранных агентов, которые официально сообщили, что будут тратить полученные деньги на финансирование ВСУ. То есть на убийства наших людей. Выпускать их книги и продавать их означает самоубийственную позицию со стороны государства и общества», — сказал Лукьяненко.

По его мнению, в такой ситуации следовало бы поступить так — все деньги, которые Акунин и Быков зарабатывают в России на продаже их книг, пустить на гуманитарные акции и финансирование российской армии. Как полагает Лукьяненко, на каждой из таких книг можно было бы разместить наклейку, что весь гонорар за эту книгу идёт в помощь Вооружённым силам России.

«Цензура в стране нужна. Тем более в стране, которая находится в состоянии вооружённого конфликта. На мой взгляд, это совершенно естественная и нормальная реакция. Здесь два некогда уважаемых мною писателя публично говорят о том, что будут финансировать врага, что они ненавидят Россию, что они работают против России, что они понимают убийства русских людей. И что, после этого надо продолжать продавать их книги? Нет, конечно. Пусть их кормит Запад, а не наши читатели», — подчеркнул Лукьяненко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Книги Акунина и Быкова также перестала продавать сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед».

Ранее Быков в ходе розыгрыша, организованного пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.

Акунин, ставший 13 декабря участником очередного розыгрыша российских пранкеров, признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «запределом», за гранью добра и зла, заявления уехавших из России писателей, которые радуются нанесению ударов по их стране, желают гибели своим гражданам.