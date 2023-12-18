Москва, 18 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Предложения о том, чтобы страны НАТО предоставили свои авиабазы для переданных ВСУ истребителей F-16, являются «опасными размышлениями». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что разговоры о передаче Украине истребителей идут всерьёз. При этом выясняется, что подходящих аэродромов в стране нет. Отсутствуют и взлётно-посадочные полосы должного качества, и необходимое для обслуживания F-16 оборудование.

«И поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия расценит вылеты истребителей F-16 ВСУ с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на стороне Украины. Он подчеркнул, что это заставит Москву пойти на ответные шаги.

Позже вице-спикер парламента Словакии Любош Блага по итогам встречи с российским послом Игорем Братчиковым также отметил, что вылеты истребителей F-16 ВСУ с натовских авиабаз станут красной линией для России. Это спровоцирует, по его мнению, открытое столкновение НАТО с РФ.

Со словами Благи согласился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. НАТО таким образом даст сигнал о переходе к состоянию прямой войны с Россией, отметил сенатор и добавил, что политики Словакии правильно озаботились своей безопасностью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Киеву истребителей F-16 странами НАТО эти самолёты станут законной целью для российских военных.