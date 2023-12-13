Братислава, 14 декабря, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Вылеты истребителей F-16 Вооружённых сил Украины с авиабаз стран НАТО станут красной линией для России, что спровоцирует открытое столкновение Североатлантического альянса с РФ, написал в социальных сетях вице-спикер словацкого парламента Любош Блага по итогам встречи с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

По словам парламентария, Москва якобы считает, что ряд западных стран стремится присоединиться к украинскому конфликту, предоставив свои аэродромы для украинских боевых самолётов. Блага отмечает, что открытое противостояние России и НАТО способно привести к третьей мировой войне.

Вице-спикер добавил, что Словакия не должна ввязываться в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил, что Россия расценит вылеты истребителей F-16 ВСУ с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на стороне Украины. Он подчеркнул, что это заставит Москву пойти на ответные шаги.

12 декабря адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий объединёнными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил, что Украина может остаться без F-16 и американских дальнобойных ракет ATACMS в случае, если Конгресс Соединённых Штатов не одобрит дальнейшее финансирование Украины. Он также предположил, что вопрос о предоставлении такой помощи вряд ли удастся решить до ухода американских парламентариев на рождественские каникулы.

13 декабря газета The Washington Post написала, что бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся после просьбы главкома ВСУ Валерия Залужного поставить Украине самолёты F-16. По данным журналистов, их разговор состоялся после скандала об утечке секретных документов Пентагона. Милли якобы связался с Залужным, чтобы извиниться от лица США за случившееся.