Москва, 18 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. «Заклинания» Запада о заинтересованности в развитии Глобального Юга и Глобального Востока — это болтовня и чистой воды ложь, заявил 18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Никакие заклинания Запада о том, что они хотят быть частью международного сообщества, хотят, чтобы Глобальный Юг, Глобальный Восток активно развивались, вписывались во все эти схемы, которые помогут спасти человечество, — всё это болтовня и чистой воды ложь», — сказал министр в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров призвал сравнить политику Запада в отношении глобального Юга и Востока с политикой в отношении Украины. По его словам, если сравнить заявления и объём оказанной помощи, то Киев находится для западных стран в большем приоритете.

Также Лавров подчеркнул, что у Запада заканчиваются деньги на поддержку Украины.

«Деньги кончаются, как я понимаю, об этом все говорят в открытую, никакого секрета здесь нет», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в китайском издании CGTN появилась статья о том, что США, привыкшие к диктату, были поражены и застигнуты врасплох реакцией Глобального Юга на украинский конфликт. По мнению автора материала, отказ Юга от немедленного подчинения Западу вызвал недовольство лидеров США и Европы.

До этого также издание Asia Times написало, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, заручившись поддержкой стран Глобального Юга. Авторы материала отметили, что заявления Москвы о борьбе с гегемонией Запада завоевали расположение Африки.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ 13 декабря заявил, что страны «золотого миллиарда» утрачивают лидерство в мире, хотя и пытаются его сохранить. Он отметил, что в странах Глобального Юга и в Азии увеличивается производство. Объёмы ВВП выросли в странах БРИКС, особенно после расширения объединения. По этому показателю они обошли страны «Группы семи».

Конфликт на Ближнем Востоке помог заново взглянуть странам Глобального Юга на ценности и идеи, которые продвигает коллективный Запад во главе с США, и увидеть в этом приверженность двойным стандартам. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.