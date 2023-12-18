Москва, 18 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ 18 декабря, говорится в Telegram-канале правительства РФ.

Фотохост-агентство РИА Новости/Александр Астафьев

Сообщается, что Мишустин со своими коллегами обошли экспозицию достижений регионов России. Первым стендом для высокопоставленных гостей стала экспозиция Свердловской области, на которой показано развитие региона, начиная от Демидовских заводов до современности.

После премьеры посетили экспозицию Челябинской области, на которой гости смогли узнать об истории, успехах и достижениях региона. Также на стенде предоставлена возможность увидеть достопримечательности области с высоты птичьего полёта, а также посмотреть на будущие инфраструктурные объекты, выполненные в миниатюре.

Далее Мишустин и главы правительств стран СНГ посетили стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первый стенд выполнен в образе «Петербургского кинотеатра», который повествует об истории, особенностях и перспективах города.

Экспозиция Ленинградской области отличается тем, что на специальном игровом столе можно рассмотреть знаковые с точки зрения истории, культуры и экономического развития объекты, такие как Выборгский замок, порт Усть-Луга и разные предприятия.

Днём ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия». Президент обошёл стенды Санкт-Петербурга, Севастополя, Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краёв.

Впервые российский президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года, гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.

По данным организаторов, посещаемость выставки-форума «Россия» побила рекорд. Только в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.