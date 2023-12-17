Москва, 17 декабря, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 декабря на выставке-форуме «Россия» посетил стенды Санкт-Петербурга, Севастополя, Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев, сообщили «Известия».

Сергей Фадеичев/ POOL/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

На стенде Севастополя российскому лидеру показали мультимедийный архив, на котором видно, как развивался город последние 10 лет. Как рассказали Путину, благодаря федеральной поддержке в городе развивают инфраструктуру, население за это время выросло в 1,5 раза. Президенту показали зону с крымским вином, где представлены 20 производителей. Представители Севастополя сказали, что скоро число производителей вина удвоится.

На стенде Санкт-Петербурга главе государства продемонстрировали инновационные решения. Также ему показали интерактивную платформу, где можно увидеть исторический центр города и самые популярные достопримечательности.

Кроме того, Путин посетил стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев. Как рассказали организаторы, в дальневосточном секторе больше всего детей, здесь посетители выстраиваются в очереди. На стенде Приморского края ему рассказали о национальном парке, открывшемся в 2012 году. Президенту сообщили, что при его участии на территории парка численность леопардов выросла с 35 до 125 взрослых особей и 13 котят.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 декабря лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя выставки-форума «Россия». Ожидается, что такой посетитель будет со дня на день. Счастливчик также получит в подарок поездку на космодром Восточный.

Впервые российский президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.