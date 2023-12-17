Москва, 17 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы президент России Владимир Путин подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом 17 декабря рассказал журналистам заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Виталий Белоусов /РИА Новости

Как отметил депутат, президент поддержал решение парламентариев об освобождении не только нуждающихся от уплаты комиссий за оплату услуг ЖКХ и теперь от неё освободят и пенсионеров.

«Он [Путин] сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит, пенсионеры», — сказал он в ответ на вопрос, распространят ли это решение на всех пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что взимание банками комиссии за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров — это неправильно. Глава государства добавил, что её скоро отменят.

Президент 16 декабря указал на то, что правительство распространило на всех пенсионеров норму о запрете для банков брать проценты при оплате жилищно-коммунальных услуг. Путин уточнил, что это решение касалось лишь льготных категорий граждан и на прямой линии он оговорился, однако правительство расширило это правило на всех пенсионеров.

Госдума 7 декабря приняла в третьем чтении законопроект о запрете банкам, кредитным организациям и платёжным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.