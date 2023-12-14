Москва, 14 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Взимание банками комиссии за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров — это неправильно, принято решение о том, что её скоро отменят. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе прямой линии ведущий Павел Зарубин поинтересовался у главы государства, является ли взимание банком комиссии за такую примитивную услугу как оплата ЖКХ правильным.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — ответил на это президент.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал о порядке индексации пенсий в 2024 году. По его словам, с 1 января 2024 году страховую часть пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. В результате этого размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в будущем году вырастет до 8134,9 рубля. В 2023 году размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский 30 ноября заявил, что Росстат с 1 декабря введёт новые, улучшенные методы статистического учёта численности пенсионеров в России и сумм назначенных им пенсионных выплат. Эксперт уточнил, что эта мера поможет точнее оценивать нагрузку по начислениям при будущих индексациях в регионах страны.