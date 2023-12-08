Москва, 8 декабря, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Банкам, кредитным организациям, платёжным агентам запретили взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Соответствующее решение 7 декабря принято депутатами Государственной думы в третьем, итоговом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата квитанций

«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что принятый закон направлен на снижение финансовой нагрузки и обеспечение социальной защиты граждан.

Как сообщало ИА Регнум, российские банки не готовы отменить комиссии за оплату ЖКУ. С точки зрения кредитных учреждений, такие нововведения негативно отразятся на работе платёжных услуг, что в свою очередь скажется на качестве банковских переводов.

Банки при этом согласились поддержать запрет только для пенсионеров и льготников, предложив им минимизировать указанные затраты. Обязанности по оплате услуг ЖКХ финансово-кредитные организации призывают возложить на ресурсоснабжающие компании, в пользу которых осуществляется платёж.