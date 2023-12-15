Москва, 16 декабря, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Российское правительство распространило на всех пенсионеров норму о запрете для банковских организаций взимать проценты при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле. Об этом сообщается на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Глава государства напомнил, что в ходе прямой линии и большой пресс — конференции сказал о таком решении, однако оно касалось лишь льготных категорий граждан. Российский лидер уточнил, что оговорился, но после этого эфира правительство расширило правило на всех пенсионеров.

«Поскольку я сказал «пенсионеры», то будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. Видите, в любом случае польза от этих прямых линий очевидна. Это хорошая оговорка», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Перечень таких граждан должно подготовить правительство.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2024 года. Указанная норма прописывается в Жилищном кодексе, а также в законе о банках и банковской деятельности.

Это правило распространяется на кредитные организации, платёжных и банковских платёжных агентов. Для организаций федеральной почтовой связи действует исключение.