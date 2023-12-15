Москва, 15 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Конфликт на Украине является гибридной войной, которую Соединённые Штаты Америки развязали против России. Об этом 15 декабря в интервью телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это гибридная война, которой на самом деле руководит США против нашей страны», ― указал он.

Официальный представитель Кремля указал на сильную вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, однако на своих условиях.

Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер на выступлении на форуме Аспенского института 8 декабря заявил, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях. являются очередной белибердой. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарованазвала очередной белибердой.

Как сообщало ИА Регнум, издание Global Times заявило, что в конфликт с Украиной Россию втянули американцы. По словам журналистов, именно НАТО под руководством США постепенно втягивало Россию в конфликт с Украиной в течение последних нескольких десятилетий.

Такого же мнения президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он заявил, что США целиком и полностью несут ответственность за создание конфликта на Украине. По его словам, американское правительство исказило первопричину конфликта и с помощью медиа возбудило чувство презрения к России. Диас-Канель отметил, что Вашингтон специально разжигает войны для продажи оружия с целью решения внутренних проблем, а страдают от этого все государства, но не США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США всё глубже втягиваются в бездну украинского конфликта. Заставляя десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского, они подталкивают ситуацию на Украине к ещё большей трагедии.

Он отметил, что США не интересны ни количество жертв, к которым приведёт украинский конфликт, ни судьба самой Украины, которую Вашингтон использует «в качестве железной биты против России». Дипломат добавил, что американская сторона также не демонстрирует готовности к диалогу по украинской теме.

Американский сенатор-демократ Шеррод Браун допустил вмешательство НАТО в украинский конфликт. По его словам, Североатлантический альянс займётся конфликтом на Украине в случае, если ВСУ окончательно проиграют.