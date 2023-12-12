Москва, 12 декабря, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что США хотят в 2024 году вынудить Россию вести переговоры с Украиной на условиях Киева, являются очередной белибердой. Такую оценку в ходе брифинга дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Потому что, возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно [продолжать конфликт] до какого-то там победного конца, до, как мы это говорим, последнего украинца, потому что именно в это превратили Соединённые Штаты Америки ситуацию на Украине», ― добавила Захарова.

Она напомнила, что именно англосаксонские страны буквально запретили главе киевского режима Владимиру Зеленскому ведение переговоров. Дипломат уточнила, что речь идёт о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне и администрации американского лидера Джо Байдена.

«Какие такие переговоры с Украиной на условиях Киева имеет в виду Джонатан Файнер, никто не понимает. О чём он говорит, тоже непонятно», ― добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова выразила мнение, что США должны заново проинвентаризировать свою позицию и более чётко обозначить.

«Пусть внутри себя определят, что они хотят, с учётом реалий… А потом уже что-то начнут формулировать концептуально», ― подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер на выступлении на форуме Аспенского института 8 декабря заявил, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы к концу 2024 года украинская сторона оказалась на позициях, которые заставят Россию принять одно из двух решений — или начать мирные переговоры на условиях, которые будут выгодны Киеву, или иметь дело с «более сильной Украиной», опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве.

Член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц считает, что американские власти должны принудить Зеленского к мирным переговорам с Россией. По мнению политика, США уже достаточно отправили Украине денег.