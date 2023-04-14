Гавана, 14 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. США целиком и полностью несут ответственность за создание конфликта на Украине, заявил в интервью ливанскому журналисту президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

По его мнению, американское правительство исказило первопричину конфликта и с помощью медиа возбудило чувство презрения к России.

«Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само правительство США. Они поставили Россию в ситуацию, которая была несовместима с защитой страны», — сказал кубинский лидер.

Диас-Канель отметил, что Вашингтон специально разжигает войны для продажи оружия с целью решения внутренних проблем, а страдают от этого все государства, но не США.

Президент Кубы настаивает на необходимости предоставить сторонам конфликта «гарантии того, что мир будет прочным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь для нанесения России военного поражения. Они снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами, обеспечивают разведданными. Инструкторы и советники из стран НАТО обучают украинских военных, а наёмники участвуют в боях. США Патрушев назвал «чемпионами» по количеству развязанных в мире войн.