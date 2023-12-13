Вашингтон, 14 декабря, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Североатлантический альянс займется украинским конфликтом в случае, если Вооружённые силы Украины окончательно проиграют, заявил американский сенатор-демократ Шеррод Браун. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, без поддержки со стороны США Киев может потерять территории. Браун также допустил распространение конфликта на другие страны бывшего СССР.

Он считает, что такой вариант грозит мировой войной, чего никто не желает.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США потеряли связь с реальностью, пытаясь обострить украинский конфликт. Так он оценил слова американского президента Джо Байдена и координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о якобы возможной атаке России на НАТО.

Дипломат назвал недопустимой такую провокационную риторику для ответственной ядерной державы, какой позиционируют себя Соединённые Штаты. Антонов также пояснил, что подобные высказывания делаются для оправдания расходов США перед налогоплательщиками.

13 декабря вице-спикер парламента Словакии Любош Блага написал в социальных сетях, что вылеты истребителей F-16 ВСУ с аэродромов стран НАТО станут красной линией для России. Он отметил, что это вызовет открытое столкновение альянса с российской стороной, что в свою очередь грозит третьей мировой войной.