Пекин, 25 февраля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Россия втянута в конфликт с Украиной американцами, пишет 25 февраля Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Издание подчёркивает, что «именно НАТО под руководством США постепенно втягивало Россию в конфликт с Украиной в течение последних нескольких десятилетий».

Вашингтон подавал эту ситуацию как «войну между демократией и деспотией», подразумевая под «демократией» украинский режим, под «деспотией» — Москву. Это делалось с целью сформировать такое мнение у американских граждан.

Запад, отмечает издание, сфабриковал фейки для очернения действий России. В пример приводится видео удара турецкого беспилотника по армии Сирии под видом уничтожения танка ВС РФ на украинском поле боя.

К этой же категории относится видео военных учений ВС РФ, проводившихся в апреле 2021 года, которое в интернете подали как обстрел городов Украины. Применяются те же методы, что США использовали в войне в Ираке и в Сирии.