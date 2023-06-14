Вашингтон, 14 июня, 2023, 06:13 — ИА Регнум. США всё глубже втягиваются в бездну украинского конфликта, отодвигая ситуацию на Украине к еще большей трагедии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Соединённые Штаты всё глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии. Заставляют десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского», — сказал дипломат.

Так посол оценил решение США предоставить Киеву новый пакет военной помощи в размере $325 млн. Антонов подчеркнул, что американские власти не собираются отказываться от своей основной цели — нанести России стратегическое поражение.

Он отметил, что США не интересны ни количество жертв, к которым приведёт украинский конфликт, ни судьба самой Украины, которую Вашингтон использует «в качестве железной биты против России». Дипломат добавил, что американская сторона также не демонстрирует готовности к диалогу по украинской теме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Анатолий Антонов заявил, что стремление США предоставить новый пакет военной помощи Украине противоречит национальным интересам Соединённых Штатов. По его словам, Вашингтон не смущают и кризисные явления в американской экономике.

13 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковые комплексы. Кроме того, пакет предусматривает передачу ВСУ бронетехники и боеприпасов, в том числе и снарядов для установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.