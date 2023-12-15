Москва, 15 декабря, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция Коммунистической партии России (КПРФ) несёт ответственность за рост цен на яйца в стране, так как ключевым комитетом по аграрным вопросам руководит депутат от этой политической силы Владимир Кашин. Об этом Володин заявил на пленарном заседании в нижней палате парламента.

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ»,— сообщил спикер ГД.

Володин добавил, что у населения не должно быть проблем с яйцами, раз их нет у политиков. Поэтому, по словам парламентария, «если кому-то что-то жмёт», будут принимать решения.

Он уточнил, что три профильных комитета ответственны за вопросы потребительского рынка и цен: комитетом по вопросам торговли руководит Владимир Гутенёв, комитетом по вопросам экономической политики — Максим Топилин, а отвечающим за производство, — Владимир Кашин.

Как сообщало 9 декабря ИА Регнум, по данным Росстата, цены на куриные яйца в среднем выросли на 15%. По всей стране это значение колеблется от 10 до почти 30%.

В 18 российских субъектах цены на яйца увеличились на 1-10%. В 46 регионах они подорожали до 20%, а в 21 субъекте — на 20,1-28,6%. В целом с начала этого года яйца подорожали на 36,5%, в годовом выражении — на 40,3%.

Во время прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин извинился перед соотечественниками за рост цен на эту продукцию. В то же время он назвал причину явления. По его словам, этому способствовал сбой в работе правительства и не открытый вовремя импорт. Он пообещал, что в ближайшее время положение стабилизируется.

15 декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о работе по стабилизации цен на яйца. По его информации, ведомство увеличивает объёмы собственного производства и работает над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, для обеспечения прогнозируемых объёмов и стабильных цен.