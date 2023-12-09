Москва, 9 декабря, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Одной из обсуждаемых российским потребителем тем стала неожиданно взлетевшая цена на куриные яйца в торговых сетях. Они подорожали в разных регионах страны от 10 до почти 30%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

По данным Росстата, в среднем цены на яйца в ноябре выросли на 15,07%.

В 18 субъектах РФ яйца увеличились в цене на 1-10%. До 20% они подорожали в 46 регионах, а в 21 субъекте ценник на куриные яйца подскочил в ноября на 20,1-28,6%.

С начала года яйца подорожали на 36,5%, в годовом выражении — на 40,3%.

Как сообщало ИА Регнум, бизнес готов ограничить наценки на яйца от 5 до 10%, сообщили 8 декабря в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

ФАС с середины ноября начала проверку ценообразования на куриные яйца. Представители ведомства направили запросы компаниям — производителям этого продукта питания с просьбой обосновать рост цен на этот продукт. Кроме того, у десяти федеральных торговых сетей запросили сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить ситуацию с повышением цен на куриные яйца в стране и принять соответствующие меры.