Москва, 14 декабря, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря извинился перед гражданами России за рост цен на куриные яйца в стране. Глава государства объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о причинах высоких цен на яйца в России.

В ходе своего выступления президент рассказал, что недавно разговаривал об этом с министром сельского хозяйства и интересовался, «как у него с яйцами». В ответ глава государства узнал, что «всё в порядке».

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Днём ранее Минсельхоз спрогнозировал стабилизацию цен на яйца в ближайший месяц. В пресс-службе ведомства заявили, что в ближайший месяц всё вернётся в норму. Как пояснили в Минсельхозе, до конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, затем из Турции, при этом в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка ведомство приняло решение об обнулении импортных пошлин.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что в верхнем ценовом регистре продуктовым сетям хватает яиц. Эта продукция широко представлена в диапазоне 90–110 рублей, но у ретейлеров нет в достаточном объеме продукции стоимостью в 60–70 рублей.

При этом в Генпрокуратуре 8 декабря отметили, что средняя розничная цена на куриное яйцо за год увеличилась более чем на 40%. По данным Росстата, куриные яйца в торговых сетях подорожали в разных регионах России от 10% до почти 30%.