Москва, 15 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Минсельхоз ведёт работу по стабилизации цен на куриное яйцо, сообщил 15 декабря глава ведомства Дмитрий Патрушев в Telegram-канале.

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«Увеличиваем объёмы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены», — сообщил Патрушев.

Кроме того, Минсельхоз прорабатывает план по обнулению импортных пошлин на яйца и намерен наладить поставки из дружественных стран нужного объёма этого продукта.

Патрушев сообщил, что в неизменном приоритете находится поддержка фермеров, которые сегодня могут получить любую субсидию наравне с крупными холдингами.

Для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов существует 14 специальных мер поддержки. Это несколько видов грантов и субсидий, а также возможность льготного кредитования по ставке до пяти процентов годовых.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата от 9 декабря, куриные яйца подорожали в разных регионах от 10 до почти 30%. С начала года подорожание составило 36,5%. В годовом выражении в ноябре яйца подорожали на 40,3%.

Вице-премьер Андрей Белоусов 13 декабря заявил, что в Россию в будущем году беспошлинно завезут 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня. Правительственная подкомиссия по тарифно-таможенному регулированию поддержала решение обнулить пошлины.

Президент Владимир Путин 14 декабря заявил, комментируя ситуацию с ценами на яйца, что правительство, судя по всему, вовремя не расширило импорт. Он сказал, что ситуацию с ценами на яйца скоро поправят.