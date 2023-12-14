Москва, 14 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в стране сбоем в работе правительства. Во время прямой линии 14 декабря он извинился за это перед жителями страны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Это сбой в работе правительства. Мне кажется, это связано с тем, что вовремя не открыли пошире импорт, видимо, рассчитывали, что побольше заработают. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — пояснил глава государства.

Путин рассказал, что недавно разговаривал об этом с министром сельского хозяйства и интересовался, «как у него с яйцами». В ответ глава государства узнал, что всё в порядке.

«А вот у граждан наших, говорю ему, есть проблемы», — поделился президент.

Цены на куриные яйца резко повысились в течение последнего времени. Динамика вызвала беспокойство Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы, вопрос обсуждался с Минпромторгом, Минсельхозом, Российским птицеводческим союзом и Ассоциацией компаний розничной торговли. С начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63%, только за ноябрь поднялась на 15%.

Как сообщало ИА Регнум 13 декабря, Минсельхоз спрогнозировал стабилизацию цен на яйца в ближайший месяц. В пресс-службе ведомства заявили, что в ближайший месяц всё вернётся в норму. Как пояснили в Минсельхозе, до конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, затем из Турции, при этом в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка ведомство приняло решение об обнулении импортных пошлин.