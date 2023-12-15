Москва, 15 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручения по темам, затронутым в ходе прямой линии, которая состоялась 14 декабря. Об этом на брифинге 15 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия», — рассказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что после пресс-конференции президент давал поручения по затронутым в ходе мероприятия вопросам, встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и администрацией.

Песков отметил, что глава государства остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр вопросов. Как уточнил пресс-секретарь, перечень поручений президента по итогам прямой линии и пресс-конференции готовится, где выпустят через несколько дней.

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, прямая линия и большая пресс-конференция президента Путина состоялась в Гостином дворе и продлилась четыре часа и четыре минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов. Так, 26 вопросов задали жители страны и ещё 33 вопроса прозвучали от представителей СМИ.

В ходе пресс-конференции российский лидер выслушал обращения, жалобы граждан и по ходу мероприятия давал указания ответственным лицам. Путин выразил уверенность в победе России в ходе спецоперации. По словам президента, вопрос денацификации Украины актуален и по сей день. Также Путин ответил на вопрос виртуального двойника. Помимо этого, президент прокомментировал вопрос о подорожании куриных яиц. Глава государства извинился перед россиянами. Он объяснил рост цен сбоем работы в правительстве.

Отметим, что самая длительная пресс-конференция президента состоялась 13 мая 2008 года — 4 часа 40 минут, журналисты задали президенту 106 вопросов.