Москва, 14 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале специальной военной операции. Об этом заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили — о денацификации и демилитаризации Украины, её нейтральном статусе», — сказал Путин.

По словам президента, вопрос денацификации Украины актуален и по сей день. Киевские власти не соглашались с тем фактом, что в их стране происходит фашизация, поэтому Россия, несмотря на предложения договариваться, вынуждена была применить военные меры.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, президент России Владимир Путин назвал главными целями СВО — демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предание суду причастных к геноциду мирных жителей в Донбассе. Кроме того, Путин также подчёркивал, что российские войска «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «анти-Россия», годами создаваемая Западом, не угрожала РФ, в том числе ядерным оружием, как это было в последнее время.

Как передавало ИА Регнум, в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для страны главное — достигнуть поставленных целей, и подчеркнул, что это произойдёт.