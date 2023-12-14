Москва, 14 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась, продлившись четыре часа и четыре минуты. Он ответил на 67 вопросов. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС

26 вопросов задали жители страны в формате прямой линии, 33 вопроса было от представителей СМИ в ходе большой пресс-конференции. Вопросы в том числе задавали журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Сербии. Также были вопросы, которые присылали по СМС.

Путин заявил, что уверен в победе России в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что после выполнения всех её задач будет мир с Украиной.

Также российский лидер прокомментировал рост цен на куриные яйца. Он рассказал, что любит есть яичницу на завтрак, а также пообещал, что скоро цены стабилизируют.

Один из вопросов был от виртуального «двойника» Путина, который прислал студент, использовав для записи нейросеть. Вопрос был о том, есть ли у президента двойники.

Впервые прямая линия с Путиным состоялась 24 декабря 2001 года. Она продлилась 2 часа 20 минут, президент ответил на 47 вопросов. Дольше всего прямая линия длилась 16 декабря 2010 года. Тогда российский лидер успел ответить на 88 вопросов. Самая длительная пресс-конференция была 13 мая 2008 года — 4 часа 40 минут, журналисты задали президенту 106 вопросов.