Москва, 14 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин любит есть на завтрак яичницу и в прошлом мог за раз съесть десять яиц. Об этом он рассказал 14 декабря во время прямой линии.

Soeren Stache/DPA/TASS

«В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — сказал Путин.

Так он прокомментировал вопрос о подорожании куриных яиц. Президент извинился перед россиянами из-за того, что так произошло, и объяснил рост цен сбоем работы в правительстве.

Путин в ходе прямой линии также рассказал, что обсуждал ситуацию с ростом цен на яйца с министром сельского хозяйства и указал ему на проблему. Президент пообещал, что ситуацию исправят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум 13 декабря, Минсельхоз ожидает снижения цен на куриные яйца в течение месяца. Стабилизации цен планируют добиться за счёт импорта. Яйца будут завозить из Азербайджана и Турции, для снижения цен на этот продукт обнулили пошлины.

Генпрокуратура 8 декабря сообщила, что средняя розничная цена на яйца кур за год выросла более чем на 40%. По данным Росстата, они подорожали в ряде регионов почти до 30%.