Брюссель, 15 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, отсутствовал в зале, когда лидеры согласовали документ, сообщили изданию Politico три европейских дипломата.

IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

«Его отсутствие стало ироничным, учитывая, что ранее в тот же день президент Венгрии Виктор Орбан покинул зал, когда лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС», — говорится в материале.

По словам дипломатов, отсутствие Нехаммера стало совпадением, поскольку канцлер вышел из помещения, чтобы переговорить с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.

При этом пока не ясно, когда начнётся письменная процедура по пакету санкций.

Австрия, как стало известно, добивается исключения крупнейшего западного банка в России Raiffeisen Bank International из чёрного списка компаний, подозреваемых в поддержке России, в обмен на присоединение к новому пакету европейских санкций.

Ещё один саммит Европейского совета состоится в начале 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе несколько месяцев обсуждали 12-й пакет санкций. В частности, 11 декабря разногласия вызвало предложение Еврокомиссии запретить продажу старых танкеров компаниям, помогающим обходить потолок цен на российскую нефть. Страны Средиземноморья опасаются, что эта мера ударит по экономике.

Австрия 14 декабря заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. При этом источник на полях саммита ЕС рассказал, что Австрия всё-таки разблокировала принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС.

В марте Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны». В агентстве заявили, что доходы банка, отказавшегося выводить бизнес из России, резко выросли благодаря уходу конкурентов. Так, в 2022 году банк заплатил в российский бюджет €559 млн в виде налогов.

В июне Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Россию. Санкции затронули свыше ста россиян, среди которых журналисты, военные и бизнесмены, а также RT Balkan, «Царьград» и Oriental Review.