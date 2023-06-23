Брюссель, 23 июня, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Российскую Федерацию, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Так, ограничения затронули свыше ста граждан России, среди которых журналисты, военные и бизнесмены, а также RT Balkan, «Царьграда», New Eastern Outlook, Oriental Review, «Катехона».

Согласно документу, Евросоюз полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. ЕС запретил въезд полуприцепов и прицепов из России, а также заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов. Также был расширен список запрещённых к транзиту через территорию России военных и высокотехнологичных товаров.

Европейский союз запретил экспорт в РФ полупроводников, электрокомпонентов, оптических компонентов, а также навигационных приборов и некоторых металлов. Евросоюз ввёл исключения из запретов на экспорт для обеспечения техобслуживания трубопровода КТК. Кроме этого, Евросовет включил в пакет механизм борьбы с обходом санкций, который позволит вводить ограничения против третьих государств.

Как передавало ИА Регнум, в 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошёл запрет поставок нефти не по южной ветке нефтепровода «Дружба», а по северной. Отмечается, что по южной ветке нефть поставляется в Венгрию.

По словам постпреда Польши при ЕС Анджея Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что предложенный новый пакет санкций будет включать в себя «инструмент» по борьбе с обходом ранее утверждённых ЕС ограничений.

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