Лондон, 14 декабря, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Австрия заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, требуя, чтобы Украина исключила австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка компаний, подозреваемых в поддержке России. Об этом 14 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в ЕС.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это шаг подтверждает глубокие экономические связи Австрии с Россией и решимость банка сохранить там свой прибыльный бизнес», — говорится сообщении.

Как сообщили агентству, представители банка встретились с сотрудниками Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК), чтобы обсудить, как вывести банковскую группу из чёрного списка.

Как сообщало ИА Регнум, НАПК 23 марта внесло Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны». В агентстве заявили, что доходы банка, отказавшегося выводить бизнес из России, резко выросли благодаря уходу из страны конкурентов. По подсчётам ведомства, в 2022 году банк заплатил в российский бюджет €559 млн в виде налогов, что 4,8 раза больше, чем годом ранее.

В ЕС обсуждают 12-й пакет санкций несколько месяцев, но пока не могут согласовать. 11 декабря агентство Reuters сообщило, что разногласия вызвало предложение Еврокомиссии запретить продажу старых танкеров компаниям, помогающим обходить потолок цен на российскую нефть. Средиземноморские страны посчитали, что эта мера может ударить по их экономике.