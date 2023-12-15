Вена, 15 декабря, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Принятие нового, уже 12-го по счёту пакета антироссийских санкций Евросоюза разблокировала Австрия. Об этом 14 декабря рассказал журналистам компетентный источник на полях саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Да, они сняли замечания», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнув, что формально новый пакет санкций ещё не утверждён.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Австрия заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, требуя, чтобы Украина исключила австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка компаний, подозреваемых в поддержке России.

В Евросоюзе обсуждают 12-й пакет санкций несколько месяцев. В частности, 11 декабря агентство Reuters сообщило о разногласиях, которые вызвало предложение Еврокомиссии запретить продажу старых танкеров компаниям, помогающим обходить потолок цен на российскую нефть. Страны Средиземноморья полагают, что эта мера ударит по их экономике.