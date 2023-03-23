Киев, 23 марта, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International оказалась в списке международных «спонсоров войны» на Украине. Решение об этом приняло Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Причиной стало официальное признание Донецкой и Луганской Народных Республик, предоставление выгодных условий кредитования военнослужащим ВС РФ, а также получение прибыли от работы в России во время спецоперации. Об этом НАПК 23 марта сообщило в своём Telegram-канале.

Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Raiffeisen Bank

Как сказано в сообщении, «банк на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов». При этом, как подсчитали в Киеве, в 2022 году «Райффайзенбанк» заплатил в российский бюджет €559 млн, что в 4,8 раза больше, чем за год до спецоперации.

«Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города»,— сказано в заявлении.

Ранее НАПК внесло в список так называемых спонсоров войны такие иностранные компании, которые продолжают работать на российском рынке, как Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Yves Rocher, Auchan Holding и Metro AG.