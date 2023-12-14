Москва, 14 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина считает ужасным пение SHAMAN (Ярослава Дронова) и ряда других российских вокалистов. Об этом она рассказал в интервью, опубликованном 13 декабря на канале RTVI.

Bulkin Sergey/Global Look Press SHAMAN

«SHAMAN — это ужасно совершенно. Прости, Господи, что я так говорю, но не нравится мне», — сказала она.

Разина также заявила, что ей не нравится, как поёт Полина Гагарина. По мнению экс-солистки «Миража», у обоих исполнителей надрывное пение. Она добавила, что тяжело выносит такой вокал.

По словам Разиной, её воспитали на музыкальной культуре, где пели мягко. Она в качестве примера назвала песью «Эта ночь», которую исполнял «Мираж».

Как сообщало ИА Регнум, SHAMAN в выпуске шоу Первого канала «Перепой звезду», показанного 10 декабря, уступил в музыкальной битве преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной. За женщину проголосовали все пять судей проекта.

Актёр Иван Охлобыстин 10 декабря рассказал, что певица Алла Пугачёва, будучи членом жюри в шоу «Фактор А», засудила Дронова, когда он только начинал музыкальную карьеру. Охлобыстин, рассказал, что она хвалила вокальные данные SHAMAN, но не дала ему победить.