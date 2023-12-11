Москва, 11 декабря, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) проиграл музыкальную битву преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной на шоу «Перепой звезду», выпуск которого показали в эфире 10 декабря.

РИА Новости/ Григорий Сысоев Ярослав Дронов

По правилам шоу первый куплет композиции исполняет непрофессиональный артист, второй — звездный участник, а в конце песню исполняют дуэтом. SHAMAN и 24-летняя Татьяна Смирнягина спели композицию «Ты моя».

Все пятеро судей проекта, а именно Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева, проголосовали за Татьяну Смирнягину, присудив ей победу в музыкальном поединке.

В свою очередь SHAMAN отметил, что проект даёт шанс показать свои таланты. Он также заявил, что ему перепеть звезду не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, SHAMAN на концерте, который состоялся в Тульской области в июле, во время исполнения песни «Я русский» нажал красную «ядерную» кнопку. Затем этот приём он повторил 4 ноября на концерте в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства.

Ранее россияне назвали самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Российский актёр Иван Охлобыстин 10 декабря рассказал о том, как певица Алла Пугачёва пыталась помешать Ярославу Дронову в начале его карьеры. Охлобыстин отметил, что певица возглавляла жюри шоу «Фактор А» в 2013 году и не дала Дронову одержать победу в проекте. При этом она хвалила его вокальные данные.